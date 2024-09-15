Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 13:47
Ağustos Maaşım ile Eylül Maaşım.arasinda tam 4 bin 500 eksik var ya

Agustos maaşım ile Eylül maaşım arasında tam 4 bin 500 lira eksilme.var Yuh yaaa...

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