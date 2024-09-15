Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 13:54
Sınav Görevi
Bugünkü Ortaöğretim Kpss sınavında salon başkanıydım. sınav bitince salon tutanağını cevap kağıdı poşetinin içine koymadım yanlış anlamam sebebiyle. Bunun yaptırımı nedir bilenler var mı?

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