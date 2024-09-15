Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 14:14
Silsileyi bozmak suç mudur?

bir kaç ay önce mebbis üzerinden sınav ücreti ile ilgili bir şey yazdım eski müdürüm arayıp cimere şikayet etmişsin silsileyi bozmuşsun sıkıntı çıkar dedi. bu doğru mudur böyle bir şey var mı ?

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