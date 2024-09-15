KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2024 15:06
2024 kpss ile kac tane hemsire alimi olacak (lisans)

arkadaşlar 2024 KPSS ile kaç tane hemşire alırlar tahmini tarihleri ne olur bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Ebelik bölümü atamaları hakkında..

Sözlük

belkıs özener 1 Bugün olanlar 4 gecenin bir vakti 1 Boşanma ve Çocuk 2 sözlük atışması 3 Burhan Altıntop 1 ben yoruldum hayat 1 yeni doğan bebeğin yüzünü smileyle kapatmak 3 sahilde yürümek 1 kristal kafatasları 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 848 bin lira oldu'Ayhan Bora Kaplan' davasında tahliye yokEmekli profesörün ölü bulunmasıyla ilgili oğlu tutuklandıAK Parti MYK toplandı: Masada kritik konular varRektörden doktor adaylarına 'güler yüz' tavsiyesi

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?