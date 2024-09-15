KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : Radore


15 Eylül 2024 15:18
Öğretim görevliliğinden istifa edip kabin memurluğuna geçmek

Merhaba,

Yeri burası mi bilmiyorum, yanlış yere yazıyorsam özür dilerim.

5 yıllık bir öğretim görevlisiyim. Şu anda Isparta'da çalışıyorum. Ailem ve sevdiklerim Antalya'da. Bu yüzden yıllardır her hafta sonu Antalya'ya git gel yapıyorum. Haftanın 2.5-3 gününe denk geliyor diyebilirim.

Yüksek lisans, doktora gibi süreçleri tamamlamam ve çok emek vermeme rağmen kariyerim bir yerde tıkandı. Antalya'ya da dönme imkanı da bulamadım. Büyük bir boşluğun içine düşmüş durumdayım.

Şu anda 55 bin TL maaş alıyorum. İşimin türünden dolayı haftanın 5 günü mesaili çalışıyorum. Hem Antalya'ya dönebilmek hem de şu anda kazandığım kadar (hatta sanırım çok daha fazla kazanıyorlar) kazanabilmek için tek yol kabin memurluğuna geçiş gibi görünüyor.

Ancak bu karar mantıklı olur mu olmaz mı bilemiyorum. Bu konuda görüşü olan varsa almaktan mutluluk duyarım.

Saygılarımla...

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