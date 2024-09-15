Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 15:23
Osym (gis)sistemine giris yapamiyorum

Bugun ortaogretim kpss sinavindandan sonra sinav degerlendirme formunu doldurmak icin sisteme girip yapmaya calisiyorum fakat bi turlu girmedi kod yolluyo fakat sonradan atiyo hemen sistemden,sorun sadece bendemi acaba bilemedim?

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