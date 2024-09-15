Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2024 15:44
İntihar eden memurun hakları

İntihar eden polis haklarını kardeşine devreder mi ? Tazminattı yanar , üstüne borçlu çıkarılma ihtimali nedir ?

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