Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2024 16:16
Tayinim çıktı maaşım yatmadı

Tayinim çıktı, 03.09.2024 de ayrılış yaptım , maaşım yatmadı, ckys de hata veriyor, ne yapmalıyım sizce

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