Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 16:32
Gecmiste intihara tesebbus memurluga engel olur mu?

Merhaba arkadaslar 17 yasindayken yani 4.5 sene once ablamin bas agrisi icin kullandigi bir ilaci 1 saat araliklarla ictigim icin rahatsizlandim hastaneye gittim doktor intihar tesebbusu mu diye birkac kere sordu ama biz reddettik bu yuzden sanirim bu olaylarda polis geliyormus tutanak tutuyormus tutanak falan da tutulmadi. Ancak dun e nabizda tanilarima bakarken kimyasal maddelere maruz kalma ve kendine zarar verme olarak tani girmis doktor. Kimyasal madde ne alaka onu da anlamadim ilac yazsa yine anlayacagim. İnternetten baktigimda kasitli olarak yani intihar tesebbuslerinde verilen kodlamaymis bu. Psikolojik bir rahatsizligim yok adli vaka olmadi sicil kaydimda sikinti yok. Herhangi bir psikolojik tanim da olmadi su zamana kadar. Bu taniyi sildirmek icin basvuru yapacagim ama reddedilirse ileride sikinti olur mu diye cok korkuyorum ogretmen olmak istiyorum bazi yerlerde sorun olmayacagina dair yazilar gordum. Asker polis güvenlik gorevlisi gibi durumlarda sorun yaratiyormus. Peki ogretmenlik gibi memurluklarda oluyor mu? Bilgisi olan varsa yardimci olabilir mi?

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