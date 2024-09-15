KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Eylül 2024 16:56
Teknikerlik Hakkında Bilgi Almak İstiyorum

Selam, önlisans kpss teknikerlik nedir, ne iş yapar, ataması zor mudur, yani kontejan azalır mı bunun hakkında bilgi verebilicek biri var mı direk çalışan biri varsa tekniker olarak daha iyi olur.

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