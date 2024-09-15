Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


15 Eylül 2024 17:02
Türkiye eurovizyin 2024 e katildi mi?

Eourovizyon 2024 yapildi m?uzun zamsndir sanki ses cikmiyor.


gazanya
Daire Başkanı
15 Eylül 2024 18:04

2025 euro vizyon şarkı yarismasina katilirsak kimin aday gösterilmesini istersiniz?


gazanya
Daire Başkanı
15 Eylül 2024 18:06

Cevap Tarkan.Tarkan'in 2025 te eourovizyon turkiye adayi olnasini isterim.


gazanya
Daire Başkanı
15 Eylül 2024 18:07

Çok iyi bir sanatci ve sajne deneyimide çok iyi.

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