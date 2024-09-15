arac kullanimi

Arac kullanmak senin gorevin degil kim buyurmuşsa ayıp etmiş. Hatta nöbet tutmak, ifade almak ve kimlik kontrolü bile memur görevleri arasinda yok. senin sabah 9 aksam 17 masa basinda sosyal medyada takilip oglen 2 saat yemege kaybolup hafta sonuda tatil yapman lazim

Arac kullanmak senin gorevin degil kim buyurmuşsa ayıp etmiş. Hatta nöbet tutmak, ifade almak ve kimlik kontrolü bile memur görevleri arasinda yok. senin sabah 9 aksam 17 masa basinda sosyal medyada takilip oglen 2 saat yemege kaybolup hafta sonuda tatil yapman lazim