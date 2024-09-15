Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 18:10
arac kullanimi

Arkadaşlar bilmediğim için soruyorum Polis Memurları hangi kanuna, yönetmeliğe göre araç kullanıyor? Araç kullanmak benim işim mi? Araç kullanmak istemesem ne yapmalıyım? Hadi kullandım diyelim bunun artı bir ücreti olması gerekmiyor mu? Araç kullanmak Polis Memurluğu şartlarından da değil. Araç kullanmak sanki bizim görevimiz gibi atfediliyor.


Nrll
Aday Memur
15 Eylül 2024 18:34
Arac kullanmak senin gorevin degil kim buyurmuşsa ayıp etmiş. Hatta nöbet tutmak, ifade almak ve kimlik kontrolü bile memur görevleri arasinda yok. senin sabah 9 aksam 17 masa basinda sosyal medyada takilip oglen 2 saat yemege kaybolup hafta sonuda tatil yapman lazim

reddblackk
Aday Memur
15 Eylül 2024 18:38
Dalga mı geçiyorsun kardeş:)

aspnetcore
Şef
15 Eylül 2024 19:00

Ah keşke nerede şöyle diğer memurlar gibi takılsak hiçbir iş yapmasak salla başı al maaşı yapsak. Evimize 5 dakika mesafede çalışsak suya sabuna dokunmasak. İş yapıyor gibi yapıp polis kadar maaş alsak nerdeee. Sonra burada böyle herkese laf yetiştirsek senin gibi daha ne isterim ki hayattan.

Nrll, 36 dk. önce
Arac kullanmak senin gorevin degil kim buyurmuşsa ayıp etmiş. Hatta nöbet tutmak, ifade almak ve kimlik kontrolü bile memur görevleri arasinda yok. senin sabah 9 aksam 17 masa basinda sosyal medyada takilip oglen 2 saat yemege kaybolup hafta sonuda tatil yapman lazim
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