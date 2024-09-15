Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 18:10
Polisin ekip aracı kullanması

Arkadaşlar bilmediğim için soruyorum Polis Memurları hangi kanuna, yönetmeliğe göre araç kullanıyor? Araç kullanmak benim işim mi? Araç kullanmak istemesem ne yapmalıyım? Hadi kullandım diyelim bunun artı bir ücreti olması gerekmiyor mu? Araç kullanmak Polis Memurluğu şartlarından da değil. Araç kullanmak sanki bizim görevimiz gibi atfediliyor.


Nrll
Aday Memur
15 Eylül 2024 18:34
Arac kullanmak senin gorevin degil kim buyurmuşsa ayıp etmiş. Hatta nöbet tutmak, ifade almak ve kimlik kontrolü bile memur görevleri arasinda yok. senin sabah 9 aksam 17 masa basinda sosyal medyada takilip oglen 2 saat yemege kaybolup hafta sonuda tatil yapman lazim

reddblackk
Aday Memur
15 Eylül 2024 18:38
Dalga mı geçiyorsun kardeş:)

aspnetcore
Şef
15 Eylül 2024 19:00

Ah keşke nerede şöyle diğer memurlar gibi takılsak hiçbir iş yapmasak salla başı al maaşı yapsak. Evimize 5 dakika mesafede çalışsak suya sabuna dokunmasak. İş yapıyor gibi yapıp polis kadar maaş alsak nerdeee. Sonra burada böyle herkese laf yetiştirsek senin gibi daha ne isterim ki hayattan.

Nrll, Dün
Arac kullanmak senin gorevin degil kim buyurmuşsa ayıp etmiş. Hatta nöbet tutmak, ifade almak ve kimlik kontrolü bile memur görevleri arasinda yok. senin sabah 9 aksam 17 masa basinda sosyal medyada takilip oglen 2 saat yemege kaybolup hafta sonuda tatil yapman lazim

Sbz1dftd
Memur
15 Eylül 2024 20:26
çok doğru söylüyor emniyet personelinn şöför kadrosu yok. itiraz eden arkadaşlar mevzuatı söylermisiniz hangi kanunda hangi yönetmelik de yazıyor? araçla kaza yapsan soruşturma açılır yada yapılmasını ister

KingİsBorn
Aday Memur
15 Eylül 2024 20:35
adam haklı şöför kaza yaptığı zaman masraf şöföre giriyor kimse şöförlük yapmak zorunda değil
Nrll, Dün
Arac kullanmak senin gorevin degil kim buyurmuşsa ayıp etmiş. Hatta nöbet tutmak, ifade almak ve kimlik kontrolü bile memur görevleri arasinda yok. senin sabah 9 aksam 17 masa basinda sosyal medyada takilip oglen 2 saat yemege kaybolup hafta sonuda tatil yapman lazim

Anderson1
Şef
15 Eylül 2024 23:23

Size abi tavsiyesi araba kullanmayı tam bilmiyorsanız veya araba kullanıp sorumluluk almak istemiyorsanız kullanmayın ve geçen günlerde şişlide bayan polis memuru kaza yaptı 1 kısı öldü Allah rahmet eylesin. Bayan polis şu an cezaevinde. Araba kullananlara diyorum benim tam şoförlüğüm yok eğitim almak istiyorum diyin kimse kimseye zorla araç kullandıramaz


Anderson1
Şef
15 Eylül 2024 23:26

Sizi iyi ezmişler :)

aspnetcore, Dün

Ah keşke nerede şöyle diğer memurlar gibi takılsak hiçbir iş yapmasak salla başı al maaşı yapsak. Evimize 5 dakika mesafede çalışsak suya sabuna dokunmasak. İş yapıyor gibi yapıp polis kadar maaş alsak nerdeee. Sonra burada böyle herkese laf yetiştirsek senin gibi daha ne isterim ki hayattan.


Kırmızı Hap
Memur
16 Eylül 2024 09:55

Benim şoförlüğüm var. Şahsi aracım da var fakat ekip aracı sürmeyi bilmiyorum. Bilmek zorunda da değilim. Sen de bazı şeyleri bilme.

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