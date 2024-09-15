Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 19:59
Terör tazminatı nedir?

Terör tazminatı tam olarak ne oluyor yeni bir polis memurunun ise başladığını düşünün Bir yıl boyunca alır mı ne kadar süre veriliyor senin eline kurban bir de 2026'ya kadar uzatılmış eğer uzatılmasaydı Polis memuru alamazdı o mevzu nedir


Fikiralan
Aday Memur
15 Eylül 2024 21:18

Bilen biriniz varsa yazabilir mi

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