Özelleştirme - Çayırhan Termik Santrali hakkında

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından santral özelleştirme aşamasında. 2024/1'de oraya atanan personele ne olacak? eüaş herhangi bir açıklama yapmadı. atanıp işe başlamayan personelin akıbeti ne olacak? havuza dahil olacaklar mı?

öyle görünüyor ki özelleştimeler devam edecek. bu bağlamda sizce çoruh, dicle, fırat, murat üzerindeki 100 mw üstü hesler özelleşir mi?