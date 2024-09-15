Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Eylül 2024 20:54
Özelleştirme - Çayırhan Termik Santrali hakkında

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından santral özelleştirme aşamasında. 2024/1'de oraya atanan personele ne olacak? eüaş herhangi bir açıklama yapmadı. atanıp işe başlamayan personelin akıbeti ne olacak? havuza dahil olacaklar mı?

öyle görünüyor ki özelleştimeler devam edecek. bu bağlamda sizce çoruh, dicle, fırat, murat üzerindeki 100 mw üstü hesler özelleşir mi?

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