Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 20:55
Müfredat semineri
2 saat uzaklıktaki il merkezine saat 15.00-18.15 arası görevlendirilmişim. Okula gidecek miyim? Benzin masrafını kim karşılayacak. kafamda deli sorular.

jajacoelho
Genel Müdür
15 Eylül 2024 21:12

ilk grubun eğitimlerini seminer zamanı yaptılar.Hakkaniyet gereği bunu da mesai saatinde yapmak zorundalar yada o gün izinli sayacaklar.Evden 12.30da yola çıkılacak akşam 21de anca dönecek ve ertesi günde okula gidilecek öyle mi mümkün değil.Hemm yolluk hem izin yazılmak zorunda.


Cancansel
Aday Memur
15 Eylül 2024 21:14
ayrıca bunu 2 tam gün yapsalar 5 gün git gelle uğraştırmasalar daha mantıklı olmaz mıydı? Yani illa 5 gün üst üste git gel yaptırmak öğretmene eziyet değil midir?
jajacoelho, 9 dk. önce

ilk grubun eğitimlerini seminer zamanı yaptılar.Hakkaniyet gereği bunu da mesai saatinde yapmak zorundalar yada o gün izinli sayacaklar.Evden 12.30da yola çıkılacak akşam 21de anca dönecek ve ertesi günde okula gidilecek öyle mi mümkün değil.Hemm yolluk hem izin yazılmak zorunda.


jajacoelho
Genel Müdür
15 Eylül 2024 21:17

ilk grup 3 gün yapmıştı..size 5 gün mü yazmışlar..yuhh..kafa mı kalır lan insanda 5 gün git gel git gel..üstelik saçmasapan sıkıcı bir seminer diyorlar

Cancansel, 7 dk. önce
ayrıca bunu 2 tam gün yapsalar 5 gün git gelle uğraştırmasalar daha mantıklı olmaz mıydı? Yani illa 5 gün üst üste git gel yaptırmak öğretmene eziyet değil midir?

jajacoelho
Genel Müdür
15 Eylül 2024 21:19

telefona gelen mesajla mı bildirdiler yoksa idare whatsaptan mı yazdı


Cancansel
Aday Memur
15 Eylül 2024 21:20
Mesajla bildirim geldi hocam.
jajacoelho, 2 dk. önce

telefona gelen mesajla mı bildirdiler yoksa idare whatsaptan mı yazdı

Toplam 5 mesaj

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