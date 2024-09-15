Müfredat semineri

ayrıca bunu 2 tam gün yapsalar 5 gün git gelle uğraştırmasalar daha mantıklı olmaz mıydı? Yani illa 5 gün üst üste git gel yaptırmak öğretmene eziyet değil midir?

ayrıca bunu 2 tam gün yapsalar 5 gün git gelle uğraştırmasalar daha mantıklı olmaz mıydı? Yani illa 5 gün üst üste git gel yaptırmak öğretmene eziyet değil midir?