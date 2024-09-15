Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Eylül 2024 21:00
Sözleşmeli işten çıkarılma

Merhaba

Sabahlık bakanlığında sözleşmeli sağlık teknikeri idare tarafından işten çıkartılabilir mi ? İş güvencesi nasıl


samitekniker
Kapalı
15 Eylül 2024 21:14

Sağlık bakanlığı telefonun klavye düzelmesinden dolayı yanlış yazdım

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