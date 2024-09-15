Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 22:06
SARK GOREVİNİN BİTİMİ..
Eşm batıda benimde son yılim Şubat ayinda eş durumundan batıya geçici görevlendirme istersem ilk 4 ay şark hizmetinden sayılıyor. bu şekilde zorunlu bölge bitiyor mu bilen veya yaşayan varsa bilgilendirebilir mi?

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