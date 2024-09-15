KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Eylül 2024 22:24
Torpil Muhabbeti ve Önlisans KPSS

Sizce 2026 KPSS'de genel olarak sağlık teknikerlerinin hangi bölümleri artar/ azalır ve bu torpil muhabbeti neden sürekli var yanlış anlaşılma olmasın bilgi almak için soruyorum çevremde kim bana ne olmak istediğimi sorsa tanıdığın var mı diye soruyor

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