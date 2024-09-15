Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 23:45
Engelli Öğretmen Mazeret Tayini Hakkında

Herkese merhaba, izninizle biraz vaktinizi alıp bilmediğim birkaç konu hakkında, öğretmen arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Ben engelli öğretmenim, bizim engel durumuna bağlı olarak il dışı mazeret hakkımız var. Çevremde benim durumumda olan arkadaşlarım istedikleri şehirlere, engel durumuna bağlı olarak il dışı tayin istediler ve oldu.

Ben yaşadığım şehirden ayrılıp bir kasabaya yerleşmek istiyorum. Fakat o bölgede öğretmen açığı yoksa beni il emrine mi veriyorlar? Ya da önce istediğim ilçeye ikamet aldırmam mı gerekiyor? Yani tercih yaptığımda açık olmazsa, beni istediğim yerden çok uzak bir ilçeye verme ihtimalleri oluyor mu? Eşim de daha sonradan eş durumu tayini yapacak onda nasıl bir süreç işliyor?

Lütfen bilen, bu durumu yaşayan arkadaşlarım beni aydınlatsın, saygılar.


blackdesert
Memur
16 Eylül 2024 00:05

bir tane sakat öğretmen arkadaşım vardı o e kpss ile atanmıştı milli egitim ona açık olan yerlerin listesinden tercih yaptırdı istediği yere gitti


bulaşşıkk
Memur
16 Eylül 2024 00:08

Engelli tayininde eşinle aynı anda başvurabilirsin. Sonraki tayini beklemeye gerek yok. İl emrine verilirsen başka ilçeye verilme ihtimalin var. Ama gidip konuşursan belki engelinin durumuna göre ayrıcalık tanıyabilirler.


cehennetkaos
Şef
16 Eylül 2024 00:13

Merhaba hocam. Aynı anda olmuyor diye biliyorum ben sadece bana açılıyor çünkü ekranda. Yanlış biliyor da olabilirim. Teşekkür ederim.

bulaşşıkk, 1 saat önce

Engelli tayininde eşinle aynı anda başvurabilirsin. Sonraki tayini beklemeye gerek yok. İl emrine verilirsen başka ilçeye verilme ihtimalin var. Ama gidip konuşursan belki engelinin durumuna göre ayrıcalık tanıyabilirler.


bulaşşıkk
Memur
16 Eylül 2024 00:15

Aynı anda oluyor. Engelli öğretmenin eşi de öğretmense aynı anda tercih yapabiliyorlar. Yaz tayinini kaçırdınız heralde şubatı bekleyeceksiniz.

cehennetkaos, 1 saat önce

Merhaba hocam. Aynı anda olmuyor diye biliyorum ben sadece bana açılıyor çünkü ekranda. Yanlış biliyor da olabilirim. Teşekkür ederim.


cehennetkaos
Şef
16 Eylül 2024 00:25

Çok teşekkür ederim hocam. Bu konuda detaylı bilginiz varsa müsait vaktinizde bana özelden yardımcı olur musunuz.

bulaşşıkk, 1 saat önce

Aynı anda oluyor. Engelli öğretmenin eşi de öğretmense aynı anda tercih yapabiliyorlar. Yaz tayinini kaçırdınız heralde şubatı bekleyeceksiniz.

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