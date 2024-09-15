Engelli Öğretmen Mazeret Tayini Hakkında

Herkese merhaba, izninizle biraz vaktinizi alıp bilmediğim birkaç konu hakkında, öğretmen arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Ben engelli öğretmenim, bizim engel durumuna bağlı olarak il dışı mazeret hakkımız var. Çevremde benim durumumda olan arkadaşlarım istedikleri şehirlere, engel durumuna bağlı olarak il dışı tayin istediler ve oldu.

Ben yaşadığım şehirden ayrılıp bir kasabaya yerleşmek istiyorum. Fakat o bölgede öğretmen açığı yoksa beni il emrine mi veriyorlar? Ya da önce istediğim ilçeye ikamet aldırmam mı gerekiyor? Yani tercih yaptığımda açık olmazsa, beni istediğim yerden çok uzak bir ilçeye verme ihtimalleri oluyor mu? Eşim de daha sonradan eş durumu tayini yapacak onda nasıl bir süreç işliyor?

Lütfen bilen, bu durumu yaşayan arkadaşlarım beni aydınlatsın, saygılar.