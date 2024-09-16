Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Eylül 2024 01:11
İKM TERCİH TAVSİYELERİ

Merhaba arkadaşlar. Ben dün girmiş olduğum 2024 Ortaöğretim KPSS sınavından ortalama 74-77 arası alacağım. Bu sene ya da seneye olacak İKM alımlarında hangi illere başvurmalıyım sizce? Mantıklı tavsiyeleri olan var ise yardımcı olursa sevinirim. Bu arada ekstra olarak klavye sertifikası alacağım dakikada 95 kelime yazabiliyorum bunu da göz önünde bulundurup ekstra önerebileceğiniz tercihler var ise onlara da açığım. İyi forumlar....

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