Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Eylül 2024 03:11
sağlık kurulu

abiler bende 2 hastaneden elendim ilk hastane skolyoz 7 derece elediitiraz ettim ikinci hastanede 10 derece dedi eledi

mahkemeye başvurcam bilmem gereken bi husus varsa bilgilendirir misiniz teşekkürler şimdiden durum acil biraz

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