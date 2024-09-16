Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Eylül 2024 06:43
Branş meselesi

Yaklaşık 3 sene önce trafik branş kursuna gittim ama polnet ana sayfada branş hâlâ genel hizmet görünüyor. Trafik öncesi 7 sene çevik geçmişim var oyüzden olabilirimi sizce sebebi nedir. Teşekkürler.

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