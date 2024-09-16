KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


16 Eylül 2024 06:47
KPSS A online kurs

Herkese merhaba, şu anda ozel sektörde çalışan bir IIBF mezunuyum. Bu sene alana hazırlanmayi düşünüyorum ve yaşadığım şehirde sadece hafta içi gündüz kursları var o yüzden elde kaldı online ve youtube. Yakın eğitim tekuzem pegem 4t gibi online kurslar var ama hangisi iyi olur bilemiyorum. İs yerinde 5.30 sonrasi boşum ve ayrıca hafta sonları çalışmıyorum o yüzden erkenden başlayıp sistemli bir şekilde hazırlanmak istiyorum. Öneri ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkür ederim

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