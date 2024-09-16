KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Eylül 2024 07:18
Kendi unvanım dışında atanma ?

İyi günler herkese. Kendi unvanı ile atanmış mesela hemşire pozisyonunda sözleşmeli olarak atanmış bir kişi, yeni kpss puanıyla düz memurluğa tekrardan sözleşmeli olarak atanabilir mi?

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