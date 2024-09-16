Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Eylül 2024 07:38
Aile sağlığında çalışma süresi kadronun olduğu yere mi sayılır

Atamalar da kadronun olduğu yerde çalışma süresine bakılıyor peki aile hekimliğinde geçen süreyi kadronun olduğu yere dahil ediyorlar mı ?

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