Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Eylül 2024 07:38
Ailhe sağlığında çalışma süresi kadronun olduğu yere mi sayılır
Atamalar da kadronun olduğu yerde çalışma süresine bakılıyor peki aile hekimliğinde geçen süreyi kadronun olduğu yere dahil ediyorlar mı ?

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