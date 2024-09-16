Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Eylül 2024 09:08
Refakat izni nde kesinti

Üç ay refakat izni kullanıyorum bu sürede sabit ödeme ve teşvik ödemesi nde kesinti olurmu?


lDeimosl
Genel Müdür
16 Eylül 2024 09:22

Olur.


Mhmt3333
16 Eylül 2024 09:36

İkisinde demi

lDeimosl, 2 saat önce

Olur.

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