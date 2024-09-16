KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Eylül 2024 09:55
Eem'de 90 puan branşta kaçıncı?

Cevaplarsanız sevinirim. yaklaşık olarak elbette.


Konursi
Aday Memur
16 Eylül 2024 10:21

90,02 puan branş sıralaması 180

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