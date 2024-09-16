Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Eylül 2024 10:22
Bakanlık görevlendirmesi yüzünden mağduriyet

Merhaba arkadaşlar okulunda 24 saat derse giriyorum norm fazlasıyım bir arkadaş yıllardır bakanlık görevlendirmesiyle okula gelmiyor 6 ayda bir görevlenirmesini yeniletiyor kendisi norm hesaplanırken okul kadrosunda ama fiilen yıllardır yok ortada. Benim bu durumda yapabileceğim bir şey var mı?


blackdesert
Memur
16 Eylül 2024 10:30

ilk başta sevgili zeynep kıskanma


aselzeynep
Aday Memur
16 Eylül 2024 10:35

Neyi kıskanacağım anlamadım bu sence kıskanılacak bir durum mu? Arkadaş görevlendirme çıkarttç


aselzeynep
Aday Memur
16 Eylül 2024 10:38

Aynı anda iki yerde birden norm işgal ediyorsa ve bu birilerini olumsuz etkiliyor da buna kıskanmak değil mağdur olmak denir!

aselzeynep, 20 dk. önce

Neyi kıskanacağım anlamadım bu sence kıskanılacak bir durum mu? Arkadaş görevlendirme çıkarttç

Toplam 3 mesaj

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