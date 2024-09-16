Norm fazlası atamasında ilçe mi il mi

Merhaba Kasımda gerçekleşecek norm güncellemesi sonucu yapılan norm fazlası atamalarında sadece ilçe tercihi mi yapabiliyoruz yoksa tüm il için tercih hakkı veriliyor mu? Ayrıca bu karar ilden ile değişiklik gösteriyor mu? Bilgisi olanlara şimdiden teşekkürler.

Merhaba Kasımda gerçekleşecek norm güncellemesi sonucu yapılan norm fazlası atamalarında sadece ilçe tercihi mi yapabiliyoruz yoksa tüm il için tercih hakkı veriliyor mu? Ayrıca bu karar ilden ile değişiklik gösteriyor mu? Bilgisi olanlara şimdiden teşekkürler.