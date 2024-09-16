Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Eylül 2024 10:30
Norm fazlası atamasında ilçe mi il mi
Merhaba Kasımda gerçekleşecek norm güncellemesi sonucu yapılan norm fazlası atamalarında sadece ilçe tercihi mi yapabiliyoruz yoksa tüm il için tercih hakkı veriliyor mu? Ayrıca bu karar ilden ile değişiklik gösteriyor mu? Bilgisi olanlara şimdiden teşekkürler.

Sevdim-Seni
Genel Müdür
16 Eylül 2024 10:36

önce ilçe içi başvuru ve atama yapılıyor,

sonra tüm il içi başvuru ve atama yapılıyor,

boş okul kalırsa yerleşmeyenler arasından ilçe içinde en düşük puanlı öğretmenden başlayarak resen atama yapılıyor.

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