Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Eylül 2024 10:31
il ici ve iller arası tayin çok acil önemli bilen cevaplarsa sevinirim.

ekim ayında il ici tayini verecegim diyelim olumlu geldi kasımda yeni yerime basladım ocaktaki iller arası tayin verebiliyormuyum? bir sorun teskil ediyormu acaba?

İl ici iller arasını bağlarmı?

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