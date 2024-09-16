Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Eylül 2024 10:49
Deniz astsubay meslek yüksek okuluna gireceğim....

Dediğim gibi deniz astsubay MYO ya gireceğim

Deniz piyade seçmek istiyorum

Nerelerde görev yapar

Nasıl olur genel olarak yaşamı

Deniz görevi çok olurmu yani gemiyle 6 ay gitmek gibi

Birde hangi sınıflar çok fazla böyle uzun süreli görevlere gitmez

Birde atıyorum deniz personeli olduktan sonra kara kuvvetlerine geçme gibi bir şansım oluyormu

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