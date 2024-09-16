Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Eylül 2024 10:55
Kapanan hastane personeline tayin tercihi verilirmi

Merhabalar, 25 yıllık 657 li hizmetli kadrosundayım, hastanemizin önümüzdeki 6 ayda kapanma ihtimali var, bu durumda bize hastane tercihimi yapılır yoksa bize gitmek istedeiğimiz hastane sorulur mu , konu hakkında bilgisi olan varsa yazabilir mi

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