Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Eylül 2024 10:55
4/B istifa edip dönebilir mi

Merhaba arkadaşlar bi̇r sorum oalcakti ben bundan 4 ay önce gençli̇kspor da sözleşmeli̇ büro personeli̇ olarak atandim daha sonra ösym den zi̇raat atamam geldi̇ ve 15.05.2024 tari̇hi̇nde gençli̇kspordan i̇sti̇fa etti̇m ösymdeki̇ atamam olan zi̇raate geldi̇m fakat ai̇levi̇ nedenlerle başka i̇lde sikinti şuan çeki̇yorum acaba i̇sti̇fa etti̇ği̇m kuruma geri̇ dönme şansim varmi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Eylül 2024 11:54

Konunuzun 3 konu altında 4. konuda bu sorunuzun cevabı var okuyunuz.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Eylül 2024 11:55

Linki de bırakayım konuların yeri değişebilir.

https://forum.memurlar.net/konu/2571473/4b-buro-personeli-goreve-geri-donulebilir-mi.html

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