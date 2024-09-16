Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Eylül 2024 11:11
Van-Erciş cezaevi ne zaman açılır

2016 beri yapımı sürüyor 2 yıldır personel aldılar ama geçici verdiler başka cezaevlerine. Ve deneyim li personel isterlermi sizce

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiKurum Değişikliği Adalet bakanlığı personelinin dikkatine!Maaş bölge tazminatı katipEş tayini red gelenler ve uyap itiraz süreci hk.Cte kar payı helal miMazeret Tayiniyeni açılması planlanan cezaevleri ve lojmanı olan cezaevleri? Kadrolu Z.Katibi iken sözleşmeli pozisyonuna başvurabilir miyim?Sesimizi duyurmak dileğiyle..

Sözlük

lanet olsun içimdeki insan sevgisine 1 Editör Noktalari 3 bıçak parası 1 sonu ay ile biten isimler 3 çubuk kraker 3 maaş 7 Rasathane 2 geleceğe dönüş 1 Göbeklitepe 1 Atatürk 1881 1919 2023 2

Son Haberler

2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor6 terörist etkisiz hale getirildiEmeklilikte yığılma endişesine çözümAnkara'da otomobil skutere çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralıPara piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?