Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Eylül 2024 11:25
Çakılı kadro eş durumu ataması

Kasım da evleneceğiz eşim iller bankasında sözleşmeli kamu personeli 3 yıldır çalışıyor 6 yıl tayin yapamıyor ben yeni başladım çevikkuvvet olarak, üstelik 18 il dışında çalışamıyor görev yaptığım ilde iller bankası yok tayin durumumuz nasıl olur şark görevi gelince nasıl yaparız. Bilgisi olanlar yeşillendirebilir mi


Mbappe31
16 Eylül 2024 13:04

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