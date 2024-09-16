KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Eylül 2024 12:21
Lisans AÖF
AÖF kaydımı bu sene yenilemez isem tecilim bozulur mu yoksa üst üste 4 defa yenilemediğimiz zaman mı bozuluyor? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

İibfciler idari hakim olabiliyorsaİibfli olarak bir sorum varZabıta kurum geçiş1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız İibf m7 sıralamayla 300 kişilik kadroKpss 2024 Gıda Mühendisleriİkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor Kirli ellerinizi İİBFnin üstünden çekinMaliye Bölümü Branş sıralamasıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)

Sözlük

dar gelirli insanların neyine altının kaç tl olduğu 1 istanbul'a 15 yeni üniversite açılması 1 Aynı nikte senelerce sabit kalan insan 3 neden memurlar net 3 Göbeklitepe 1 günaydın sözlük 1 evle iş yerinin yakınlığı 2 geleceğe dönüş 1 Çok istenilen bir şeyin olmaması 1 yolunu gözlemek 2

Son Haberler

2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor6 terörist etkisiz hale getirildiEmeklilikte yığılma endişesine çözümAnkara'da otomobil skutere çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralıPara piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?