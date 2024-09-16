Lisans AÖF

AÖF kaydımı bu sene yenilemez isem tecilim bozulur mu yoksa üst üste 4 defa yenilemediğimiz zaman mı bozuluyor? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

AÖF kaydımı bu sene yenilemez isem tecilim bozulur mu yoksa üst üste 4 defa yenilemediğimiz zaman mı bozuluyor? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.