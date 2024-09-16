Lisans AÖF

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İibfciler idari hakim olabiliyorsaİibfli olarak bir sorum varZabıta kurum geçiş1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız İibf m7 sıralamayla 300 kişilik kadroKpss 2024 Gıda Mühendisleriİkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor Kirli ellerinizi İİBFnin üstünden çekinMaliye Bölümü Branş sıralamasıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?