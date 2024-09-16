Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Eylül 2024 13:06
Çakılı kadro eş atama durumu

Kasım da evleneceğiz eşim iller bankasında sözleşmeli kamu personeli 3 yıldır çalışıyor 6 yıl tayin yapamıyor ben yeni başladım çevikkuvvet olarak, üstelik 18 il dışında çalışamıyor görev yaptığım ilde iller bankası yok tayin durumumuz nasıl olur şark görevi gelince nasıl yaparız. Bilgisi olanlar yeşillendirebilir mi

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