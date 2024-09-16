Bilgisayar öğretmenliği mezunuyum, yeni bölüm okumak istiyorum?

Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar öğretmenliği mezunuyum 2019 , bölümle ilgili sadece halk eğitimde çalıştım, atama artık çok az ve yüksek puanla bu süreçte işaret dili öğrendim. İkinci üni okumak istiyorum ve kararsızım.

1- Çocuk gelişim mi okusam diye, çünkü ataması daha iyi ve çalışma olanakları çok ve özel eğitim de çalışma imkanı var

2-sosyal hizmetler mi okusam? Ataması halkında bilgim yok, sadece işaret dili ile ilgili yerlerde çalışabilirim diye düşündüm.

(Başka önerileri olan söyleyebilir)

(İkinci üni de 4 sene okumak için 35 yaş olma şartı geldi, yani ne okursam iki senelik okuyup dgs yapacağım?)