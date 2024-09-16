TEİAŞ Genel müdürlüğüne (ankara / çankaya) tayin isteyen memurlar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
TCDD özelleştiriliyor mu?TPAO BOTAŞ EÜAŞ Yeni statüElektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yeni sınav açılacak mı ?DHMİ İsteyen önlisans elektrik mezunları (KPSS 2024)TPAO, EÜAŞ BOTAŞ, ETİMADEN Yeniden YapılandırılacakDHMİ Özelleştirme - Çayırhan Termik Santrali hakkındaDHMİ Çalışanları BurayaEş durumu için dava açmaPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyor
Sözlük
Kamber 1 hayal 1 kommagene krallığı 1 eşi ve sevgilisi aynı gün doğum yapan kişi 1 lanet olsun içimdeki insan sevgisine 1 gram altının 425 liraya çıkması 1 Saçının rengini beğenmeyen müşterinin kuaförle kavgası 2 erkekte kıvırcık saç 1 bazı kıyafetleri elde yıkamak zorunda kalmamız 3 mevsim normallerinin üstünde 3
Son Haberler
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecekAkraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıVanlı Muazzez, üniversite okuduğu Güney Kore'ye gelin gittiYılmaz: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, değerli bir kalkınma ortağımız olduAnkara'da otomobil skutere çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
Editörün Seçimi
2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?