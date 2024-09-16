Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Eylül 2024 15:06
TEİAŞ Genel müdürlüğüne (ankara / çankaya) tayin isteyen memurlar

Merhaba Mesai Arkadaşlarım.

Yaklaşık 15 yıldır TEİAŞ Genel Müdürlüğünde, 399 KHK kapsamında Genel İdari Hizmetler (GİH) kadrosunda asaleten görev yapmaktayım. Bölge Müdürlüklerimizde halihazırda aktif olarak çalışan ve Ankara'ya tayin istemek suretiyle şehir değişikliği yapmayı planlayanlar ile Ankara'da görev yapan ve birim değişikliği isteyen "Memur" ünvanlı mesai arkadaşlarımız bana ulaşabilirseniz sevirim. Büyük bir odamız mevcut. Bu odada, 3 kişiyi geçmeyecek şekilde mesai arkadaşlarına ihtiyaç duyuyoruz. Görüşmek üzere...

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