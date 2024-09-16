Çaykurda belge tesliminden sonra bize mail yolu ile mi yoksa telefonla ile mi dönüş yapacaklar ? Ben taşraya atandım hangi ilçede olduğum belli değil hangi ilçede olduğumuzu ne zaman öğrenebileceğiz ? Bilgisi olan cevap verirse sevinirim:)

Çaykurda belge tesliminden sonra bize mail yolu ile mi yoksa telefonla ile mi dönüş yapacaklar ? Ben taşraya atandım hangi ilçede olduğum belli değil hangi ilçede olduğumuzu ne zaman öğrenebileceğiz ? Bilgisi olan cevap verirse sevinirim:)