Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


16 Eylül 2024 15:53
ÇAYKUR
Çaykurda belge tesliminden sonra bize mail yolu ile mi yoksa telefonla ile mi dönüş yapacaklar ? Ben taşraya atandım hangi ilçede olduğum belli değil hangi ilçede olduğumuzu ne zaman öğrenebileceğiz ? Bilgisi olan cevap verirse sevinirim:)

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