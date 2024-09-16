Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Eylül 2024 16:18
Ankara Merkez Teşkilatı Olan Ankara Sağlık Bakanlığı

Selamlar. Ben 22 yaşında (G.İ.H) kadrosunda 1 Yılı aşkın Memurum. İlk görev yerim ilçe sağlık şimdi ise Devlet Hastanesinde görev yapıyorum. Sormak istediğim soru şu ben Ankara Merkez Teşkilatı Olan Ankara Sağlık Bakanlığında görev yapmak gibi niyetim var fakat süreç nasıl işliyor memur alıyorlarmı tayin için hangi donanımlar gerek bu konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşabilirmi yada ona ulaşabilirmiyim? İyi Günler

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