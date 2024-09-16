KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Eylül 2024 16:18
Eem branş 47
Arkadaşlar merhaba, tecrübeli arkadaslar yardım edebilir mi ilk atamada şansım nedir? Şu an özel sektörde çalışıyorum istifa etmek istiyorum şartları zor, Aralıkta atanma şansım var mı en kötü temmuzda atanir miyim ? Şehir seçimim yok.

furkan yedek
Şef
16 Eylül 2024 16:53
dhmiye de giden çok olacaktır o yüzden ilk atamada şansın yüksek üstad
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