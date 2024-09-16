KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Eylül 2024 16:52
Kpss Ortaöğretim Tahmini Sonucum ve Ne Yapabilirim

Merhaba daha ortaöğretim kpss sonuçları açıklanmadı ama soruları kontrol ettiğimde yaklaşık 91-92 puan geliyor. Ayrıca silahsız güvenlik kursuna da başvurdum.

Bu puanla düz memurluk gelir mi(sanmıyorum) ve bakanlıklar ortaöğretimden alım yapar mı?

Son olarak 174 cm 88 kiloyum sanırım güvenlikte boy kilo sınırı varmış detayını bilen var mı?

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