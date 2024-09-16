Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Eylül 2024 16:59
Koruma şube müdürlüğü mülakat ve atama

koruma şube müdürlüğüne daha önce başvuru yapmıştım mülakata girdim olumlu geçti 4/5 ay geçti arayan soran yok bir sorayım dedim biz yazını yazdık istedik şuan top personelde denildi ne zaman belli olur acaba ?


RedBull001
Aday Memur
16 Eylül 2024 17:07

Reis daha net daha kolay bir cevap için top kimdeyse -personelde denilmiş- ona sorsan?


Misterpoliceman
Aday Memur
16 Eylül 2024 17:08
personelde hiç tanıdık yok ki böyle birşey sorsam da cevap vereceklerini sanmıyorum
RedBull001, Dün

Reis daha net daha kolay bir cevap için top kimdeyse -personelde denilmiş- ona sorsan?


mehmetyilmz
Memur
17 Eylül 2024 08:23

Arayıp sor ne kaybedersin ki

Toplam 3 mesaj

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