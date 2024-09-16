koruma şube müdürlüğü

koruma şube müdürlüğüne daha önce başvuru yapmıştım mülakata girdim olumlu geçti 4/5 ay geçti arayan soran yok bir sorayım dedim biz yazını yazdık istedik şuan top personelde denildi ne zaman belli olur acaba ?

koruma şube müdürlüğüne daha önce başvuru yapmıştım mülakata girdim olumlu geçti 4/5 ay geçti arayan soran yok bir sorayım dedim biz yazını yazdık istedik şuan top personelde denildi ne zaman belli olur acaba ?