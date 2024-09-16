koruma şube müdürlüğü

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiİcralık polislerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolisin ekip aracı kullanması26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarPolis emeklileri sadaka değil, hakkını istiyorYaşadığım psikiyatrik sorun12/36 sistemine geçen iller2. şark görevini yaparken başka bir şark iline atama
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?