Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Eylül 2024 16:59
koruma şube müdürlüğü
koruma şube müdürlüğüne daha önce başvuru yapmıştım mülakata girdim olumlu geçti 4/5 ay geçti arayan soran yok bir sorayım dedim biz yazını yazdık istedik şuan top personelde denildi ne zaman belli olur acaba ?

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