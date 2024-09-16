Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Eylül 2024 18:19
üniversitelerde ki şube müdürlüğü kadrosu
Arkadaşlar ben bir kurumda 6. derece de şube müdürüyüm,üniversiteye geçiş yapmak istiyorum,fakat öğrenmek istediğim bir konu var,ben 6. derecedeyim,üniversiteler deki şube müdürlüğü kadrosu 4.dereceden başlıyormuş diye duydum,geçiş yapabilsem bende 4.dereceden mi başlayacağım yoksa şu an ki derecem olan 6. dereceden mi?

Çok Yazılan Konular

İstanbula Nakil Kabul Eden BelediyeBecayişBağcılar Belediyesine Gelmek İsteyen Zbt.Memuruİstanbula Gelmek İsteyen Zabıta MemuruÖğretim Görevliliğinden Memurluğa GeçişİBB Mühendis Ödemeler

Sözlük

Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 2 çay bardağı 1 En güzel şiirlerin en güzel kısımları 1 f16 gökçen 1 sukut 1 gram altın 3 Narsistlerin Kullandığı Cümleler 3 kristal kafatasları 1 eşi ve sevgilisi aynı gün doğum yapan kişi 1 ruh hayvanı 9

Son Haberler

Fiyatlar arttı, ölü meslek canlandıAk Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklamasıBorsa günü düşüşle tamamladıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahte işlemlere karşı uyarıAK Parti MYK toplantısı sona erdi

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?