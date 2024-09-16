üniversitelerde ki şube müdürlüğü kadrosu

Arkadaşlar ben bir kurumda 6. derece de şube müdürüyüm,üniversiteye geçiş yapmak istiyorum,fakat öğrenmek istediğim bir konu var,ben 6. derecedeyim,üniversiteler deki şube müdürlüğü kadrosu 4.dereceden başlıyormuş diye duydum,geçiş yapabilsem bende 4.dereceden mi başlayacağım yoksa şu an ki derecem olan 6. dereceden mi?

Arkadaşlar ben bir kurumda 6. derece de şube müdürüyüm,üniversiteye geçiş yapmak istiyorum,fakat öğrenmek istediğim bir konu var,ben 6. derecedeyim,üniversiteler deki şube müdürlüğü kadrosu 4.dereceden başlıyormuş diye duydum,geçiş yapabilsem bende 4.dereceden mi başlayacağım yoksa şu an ki derecem olan 6. dereceden mi?