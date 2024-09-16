'B grubu emniyet kritik görevlerde çalışır' Psikiyatri sorunu

İyi günler dilerim.

Geçen ay TCDD 3292 nitelik kodu ile Ankara iline Hat bakım onarım memuru olarak atandım.

Arşiv araştırması sonrası belgelerim istendi ve heyet raporu almaya gittim.

2019 yılında kısa bir süreliğine sınav için pskiyatri polikinliğine gitmiştim ve Dehb tanısı konmuştu. 2 kez ilaç sonrası doktor luzüm görmediği için ve ben de kendimi iyi hissettiğim için ilaçları bırakmıştım ve heyete çıktığımda heyet başkanı 'ŞİFA BULSANIZ BİLE BU GRUPTAKİ GÖREVDE ÇALIŞAMAZSINIZ' diye belirterek heyet raporumu yaktı. Pskiyatriden rapor alırken ise hoca şu an herhangi bir sorunum olmadığını pskilogtan istediği test sonuçu Dehb durumunun %0' çıktığı ve aradan 5 yıl geçmiş ve sadece iki kere ilaç yazıldığını belirtmişti.

Tüm emeklerim bu iki ilaç için boşa gideceği için kahroluyorum. Yapmam gereken veya yapabileceğim bir şey var mı çok çaresizim. Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

["TEDAVİ İLE ŞİFA BULMUŞ REMİSYONDA DEHB", DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER

YÖNETMELİĞİNE GÖRE "B GRUBU EMNİYET KRİTİK GÖREVLERİNDE ÇALIŞAMAZ". SAĞLIK KURULU

KARARIDIR.]