Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Eylül 2024 20:00
müdür yrd. yetkisiz takip

Daha önceden şikayet ettiğim idari hizmetler müdür ve müdür yrd. Kendi yalakalarını yaptığım hareketleri izletip kendine raporlatıyor yıllık iznimi kullanmak için gittiğimde yalakası hemen arayıp hakkımda rapor veriyor odasına girerken duydum böyle bir şey kanunen uygun mu ? Mobbing yapıyorlar ama somut kanıtlarım yok iş hayatım artık kişisel hayatimida etkiliyor

Çok Yazılan Konular

TDS olup kaymakamlıkta çalıştırılmaDerece kademe ve ust ogrenim hakkinda lutfen bakar misinizİl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Kadroya geçen 3+1 tayin ?6c den 6b ye geçiş mümkün müPdcRefakat izni nde kesintiTayinim çıktı maaşım yatmadı2017 Kasım'da atanmış biri kaçın kaçıİller arası tayin ve unvan değişikliği sınavı

Sözlük

Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 2 ruh hayvanı 9 kurtlu meyvelerin organik olduğuna olan inanç 3 sözlük yazarlarının korkuları 5 maaş 7 sukut 1 satılık baba 1 Saçının rengini beğenmeyen müşterinin kuaförle kavgası 2 evle iş yerinin yakınlığı 2 hayal 1

Son Haberler

Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecekAkraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıVanlı Muazzez, üniversite okuduğu Güney Kore'ye gelin gittiYılmaz: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, değerli bir kalkınma ortağımız olduAnkara'da otomobil skutere çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?